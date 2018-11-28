В Баку состоялся XV съезд азербайджанских учителей - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском конгресс-центре состоялся XV съезд азербайджанских учителей.

Как сообщает Report, съезд начался с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизни за независимость нашей Родины и работников образования, ушедших из жизни за период, прошедший с XIV съезда учителей Азербайджана.

В работе съезда приняли участие руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, вице-премьер Али Ахмедов, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, представители государства и правительства, депутаты, ученые и представители сферы образования.

Поздравительное послание президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам съезда зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева.

Выступивший с отчетным докладом Джейхун Байрамов подчеркнул, что реформы образования, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжаются президентом Ильхамом Алиевым.

Министр отметил, что в течение 5 лет, прошедших после принятия "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", в нашей стране наблюдалась положительная динамика в области образования, достигнут ряд существенных успехов.

Отметив, что в результате реформ, осуществленных в стране, авторитет профессии преподавателя еще более повысился, министр довел до внимания, что за минувшие годы число желающих стать педагогом выросло примерно в 3 раза. За последние 5 лет на работу были приняты 18 тысяч 136 учителей, по отношению к 11 тысячам 600 учителям, приступившим к деятельности в сельских школах, применены поощрительные меры.

Отметив, что за последние 5 лет в стране было построено или капитально отремонтировано более 500, а в течение 2003-2018 годов – до 3500 школьных зданий, министр подчеркнул, что в результате этого значительно улучшились условия для обучения более 1 миллиона учащихся.

Выступившие на мероприятии вице-премьер Али Ахмедов, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, министр образования Нахчыванской Автономной Республики Рахман Мамедов, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалыев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде и другие выразили уверенность в том, что XV съезд внесет важный вклад в развитие системы образования. Они выдвинули предложения об интеграции азербайджанского образования в мировую систему образования, еще большем повышении авторитета учителя.

На съезде были обсуждены успехи по достижению целей, определенных в "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", а также мероприятия и реформы, реализованные в системе образования в период после XIV съезда учителей Азербайджана, который прошел в декабре 2013 года, определены предстоящие задачи.

В рамках мероприятия также были вручены государственные награды более 100 работникам образования, удостоенным распоряжениями президента Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель" и медали "Терегги".

В съезде приняли участие около 1400 делегатов из общеобразовательных, средних специальных и профессиональных учебных заведений и более 200 представителей высших учебных заведений

Первый съезд азербайджанских учителей состоялся в 1906 году. Съезд по традиции проходит раз в 5 лет. За период независимости было проведено 4 съезда учителей Азербайджана.

*** 10:50

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском конгресс-центре приступил к работе XV съезд азербайджанских учителей.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие глава Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, вице-премьер Али Ахмедов, вице-спикер Бахар Мурадова, министр образования Джейхун Байрамов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева, председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, министр образования Нахчыванской Автономной Республики Рахман Мамедов, представители государства и правительства, депутаты, видные представители интеллигенции, руководители медийных структур.

На открытии съезда прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Участникам съезда было зачитано поздравительное письмо президента Азербайджана. Письмо зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева.

На съезде участвуют более 1400 делегатов из общеобразовательных, средних специальных и профессиональных учебных заведений и более 200 представителей высших учебных заведений.

На мероприятии обсуждаются вопросы, исходящие из "Госстратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", и достижения поставленных основных целей. Также на съезде ведутся панельные обсуждения по сфере общего образования.

В рамках съезда также будут вручены государственные награды более 100 работникам образования, награжденных распоряжением президента Азербайджанской Республики почетным званием "Заслуженный учитель" и медалью "Терегги".