 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку состоялся урок, посвященный ученому-математику Николаю Лобачевскому

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Бакинском европейском лицее в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) "Ученые – детям" состоялся открытый урок, посвящённый 225-летию известного ученого Николая Лобачевского. Он известен как один из основателей неевклидовой геометрии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, учащиеся лицея представили доклады о биографии и научных достижениях великого российского ученого.

    Педагоги и гости были единодушны в том, что подобные тематические уроки способствуют повышению познавательного интереса к предмету, побуждают учащихся к раскрытию творческого потенциала.

    Этот урок провели педагоги Лейла Мамедова и Юлия Семёнова.

    На уроке присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, директор Бакинского европейского лицея Айгюн Микаилова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi