В Баку состоялся урок, посвященный ученому-математику Николаю Лобачевскому

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Бакинском европейском лицее в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) "Ученые – детям" состоялся открытый урок, посвящённый 225-летию известного ученого Николая Лобачевского. Он известен как один из основателей неевклидовой геометрии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, учащиеся лицея представили доклады о биографии и научных достижениях великого российского ученого.

Педагоги и гости были единодушны в том, что подобные тематические уроки способствуют повышению познавательного интереса к предмету, побуждают учащихся к раскрытию творческого потенциала.

Этот урок провели педагоги Лейла Мамедова и Юлия Семёнова.

На уроке присутствовали заместитель руководителя Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, директор Бакинского европейского лицея Айгюн Микаилова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.