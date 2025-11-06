В Баку состоялся творческий фестиваль ZəfərFest-5

Министерство науки и образования Азербайджана организовало во Дворце Гейдара Алиева творческий фестиваль ZəfərFest-5, приуроченный к 5-й годовщине Отечественной войны.

Как сообщает Report, в фестивале приняли участие представители госорганов, известные деятели культуры и искусства, руководители медиаорганов, специалисты в области образования, дети шехидов, педагогические и студенческие коллективы учебных заведений и другие гости.

Всего в фестивале были исполнены литературно-художественные композиции, патриотические стихи и песни с участием около 400 школьников.

Фестиваль проводится уже пятый год и выступает важной платформой для демонстрации патриотического духа и творческого потенциала школьников и молодежи.

Основной целью проведения фестиваля является почтение памяти шехидов Отечественной войны, информирование детей и молодежи о славной победе Азербайджанской армии и о сути проведенной борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Мероприятие также направлено на донесение до подрастающего поколения исторических достижений в Отечественной войне, героизма нашей армии и значения этой победы как триумфа всего тюркского мира.