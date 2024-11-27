В Баку состоялся третий фестиваль кялагаи

14:23

В бакинском Центре развития детей и молодежи (ЦРДМ) №5 прошел III Фестиваль Кялагаи (большой квадратный шелковый платок, часть женского национального костюма).

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, фестиваль проведен с целью пропаганды материального культурного и национального наследия среди детей и молодежи, сохранения культурных и нравственных ценностей.

В рамках фестиваля среди членов кружков внешкольных учреждений Баку проведен конкурс под названием "Кялагаи – симфония национального духа" по двум номинациям (конкурс видеопрезентаций на тему "Кялагаи в образе современной одежды" и конкурс рисунков на тему "Азербайджанские орнаменты кялагаи в живописи").

Победители награждены дипломами и сертификатами.

В рамках фестиваля при сотрудничестве ЦРДМ №5 и шекинского ЦРДМ имени Расима Оджагова организованы мастер-класс, концертная программа и экскурсия в Шекинский шелковый комбинат.