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В Баку состоялся третий фестиваль кялагаи

В Баку состоялся третий фестиваль кялагаи 14:23
Наука и образование
27 ноября 2024 г. 15:02
В Баку состоялся третий фестиваль кялагаи

В бакинском Центре развития детей и молодежи (ЦРДМ) №5 прошел III Фестиваль Кялагаи (большой квадратный шелковый платок, часть женского национального костюма).

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, фестиваль проведен с целью пропаганды материального культурного и национального наследия среди детей и молодежи, сохранения культурных и нравственных ценностей.

В рамках фестиваля среди членов кружков внешкольных учреждений Баку проведен конкурс под названием "Кялагаи – симфония национального духа" по двум номинациям (конкурс видеопрезентаций на тему "Кялагаи в образе современной одежды" и конкурс рисунков на тему "Азербайджанские орнаменты кялагаи в живописи").

Победители награждены дипломами и сертификатами.

В рамках фестиваля при сотрудничестве ЦРДМ №5 и шекинского ЦРДМ имени Расима Оджагова организованы мастер-класс, концертная программа и экскурсия в Шекинский шелковый комбинат.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts third Kelaghayi Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоÜçüncü Kəlağayı Festivalı keçirilib

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