В Баку состоялся первый съезд молодых ученых Азербайджана

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялся I съезд молодых ученых Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, президент НАНА, академик Акиф Ализаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, и.о. министра образования Джейхун Байрамов.

А. Ализаде отметил, что социально-политические реалии современности, а также новые мировые вызовы ставят перед интеллектуальной молодежью ряд важных задач. Он выделил, что научная деятельность проживающих в стране и за ее пределами молодых ученых, должна координироваться в соответствии с современными требованиями, молодежь должна привлекаться к научной работе в более широком масштабе.

Президент НАНА отметил, что в академии проделан ряд работ по развитию интеллектуального потенциала молодежи, улучшению социального положения молодежи. Академик отметил, что в последние годы почти 100 молодых ученых НАНА были командированы в авторитетные научные центры мира, подчеркнув, что процесс продолжается поныне.

После была принята декларация съезда. В декларации отмечается важность усиления имеющейся законодательной базы в связи с интеллектуальной деятельностью молодых ученых, подготовки нормативно-правовых документов на уровне современных требований.

В завершении было зачитано обращение участников съезда к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.