В Баку состоялся финал конкурса по английскому языку для школьников

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялся финал конкурса по орфографии английского языка для школьников.

Как сообщает Report, конкурс была организован усилиями организации Peace Corps ("Корпус мира"), при сотрудничестве с Министерством образования Азербайджана.

В открытии конкурса приняли участие временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган, представители Peace Corps и сотрудники Министерства образования АР.

Исполнительный директор Peace Corps в Азербайджане Рита Махони рассказала журналистам, что данный конкурс охватил всю страну, и в нем приняли участие порядка 250 школьников. Из них были отобраны 50 школьников, часть из которых прибыла на финал в Баку из регионов страны.

Представители Минобразования АР подчеркнули важность знания иностранных языков среди азербайджанских школьников.

В рамках конкурса, учащиеся соревновались орфографии английского языка. Победителям были выданы награды и сертификаты.