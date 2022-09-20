В Баку состоялось открытие вновь отстроенной школы

В Хатаинском районе города Баку состоялось открытие средней школы № 263.

В Хатаинском районе города Баку состоялось открытие средней школы № 263.

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, на месте старого здания школы был построен новый комплекс (со спортивным и актовым залами).

Директор школьного комплекса Нургалям Байрамова сказала, что в предыдущем здании было 1 176 ученических мест, всего же в школе обучалось около 1 700 учеников:

"Поэтому было необходимо новое здание. Новое четырехэтажное здание рассчитано на 2 256 ученических мест. В школе работает 136 преподавателей".

Отмечено, что реконструированы тепловые линии, построена новая котельная, созданы 2 резервуара для воды. Школа полностью обеспечена необходимой мебелью, инвентарем, учебниками. Благоустроена территория вокруг школы, заасфальтированы ведущие к школе дороги, в близлежащих дворах созданы уголки отдыха и установлены спортивные сооружения.