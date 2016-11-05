В Баку состоялось "Флаговое шествие"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организационной поддержке министерства образования Азербайджана прошло "Флаговое шествие".

Как сообщает Report, главная цель проведения шествия – пропаганда наших национальных атрибутов, привитие молодежи чувства патриотизма и уважения к национально-духовным ценностям.

В шествии, проводимом в связи с 9 ноября – Днем Государственного флага Азербайджанской Республики, приняли участие министр образования Микаил Джаббаров, сотрудники минобразования, подведомственных структур, депутаты Милли Меджлиса, ректоры вузов, руководители СМИ, представители НПО, преподаватели, студенты и учащиеся.

Шествие началось с исполнения военным оркестром государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем студенты и школьники прочитали стихи, посвященные государственному флагу, и исполнили танцы.

В конце около тысячи участников шествия прошли с флагами от площади "Азнефть" до Площади Государственного Флага.