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    В Баку состоялось "Флаговое шествие"

    Мероприятие организовано при поддержке министерства образования

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при организационной поддержке министерства образования Азербайджана прошло "Флаговое шествие".

    Как сообщает Report, главная цель проведения шествия – пропаганда наших национальных атрибутов, привитие молодежи чувства патриотизма и уважения к национально-духовным ценностям.

    В шествии, проводимом в связи с 9 ноября – Днем Государственного флага Азербайджанской Республики, приняли участие министр образования Микаил Джаббаров, сотрудники минобразования, подведомственных структур, депутаты Милли Меджлиса, ректоры вузов, руководители СМИ, представители НПО, преподаватели, студенты и учащиеся.

    Шествие началось с исполнения военным оркестром государственного гимна Азербайджанской Республики.

    Затем студенты и школьники прочитали стихи, посвященные государственному флагу, и исполнили танцы.

    В конце около тысячи участников шествия прошли с флагами от площади "Азнефть" до Площади Государственного Флага.

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