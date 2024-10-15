В Баку состоялась презентация указа Шаха Исмаила Хатаи, изданного 516 лет назад

В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация датируемого 1508 годом указа основателя и первого правителя государства Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи (1487-1524).
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Документ был подписан Хатаи 4 июля 1508 года (25 сафара 914 года по лунному календарю Хиджре). Указ написан на персидском языке в стиле "кара шикесте" и заверен печатью. Документ, являющийся одним из указов правителя Сефевидов по вопросам собственности, имеет особое значение, так как сохранился целиком и с печатью.
В церемонии презентации приняли участие заместитель председателя Милли Меджлиса академик Рафаэль Гусейнов, председатель Комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу, представители Министерства культуры, а также деятели культуры и науки.
Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Фарид Джафаров заявил, что возвращение и сохранение образцов исторического и культурного наследия азербайджанского народа всегда находится в центре внимания государства, а также одно из основных направлений культурной политики.
"Похвально, что наши граждане поддерживают работу государственных органов в этой области, и такие инициативы демонстрируют солидарность нашего общества и приверженность национальным ценностям. Этот редкий документ, относящийся к первым годам империи Сефевидов, является не только ценным экспонатом, касающимся традиций государственности Азербайджана, но и историческим источником для будущих поколений".
Президент НАНА академик Иса Габиббейли оценил возвращение в страну документа с подписью Шаха Исмаила Хатаи как событие большого исторического и политического значения.
В завершение мероприятия была представлена художественно-музыкальная композиция в исполнении ансамбля древних музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.