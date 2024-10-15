В Баку состоялась презентация указа Шаха Исмаила Хатаи, изданного 516 лет назад

В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация датируемого 1508 годом указа основателя и первого правителя государства Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи (1487-1524).

В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация датируемого 1508 годом указа основателя и первого правителя государства Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи (1487-1524).

Как сообщает Report , этот указ – один из 20 дошедших до нашего времени документов, написанных при жизни Шаха Исмаила Хатаи, был приобретен в апреле 2024 года гражданином Азербайджана на аукционе Christie's и передан в дар Национальному музею истории Азербайджана.

Документ был подписан Хатаи 4 июля 1508 года (25 сафара 914 года по лунному календарю Хиджре). Указ написан на персидском языке в стиле "кара шикесте" и заверен печатью. Документ, являющийся одним из указов правителя Сефевидов по вопросам собственности, имеет особое значение, так как сохранился целиком и с печатью.

В церемонии презентации приняли участие заместитель председателя Милли Меджлиса академик Рафаэль Гусейнов, председатель Комитета по культуре Полад Бюльбюльоглу, представители Министерства культуры, а также деятели культуры и науки.

Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Фарид Джафаров заявил, что возвращение и сохранение образцов исторического и культурного наследия азербайджанского народа всегда находится в центре внимания государства, а также одно из основных направлений культурной политики.

"Похвально, что наши граждане поддерживают работу государственных органов в этой области, и такие инициативы демонстрируют солидарность нашего общества и приверженность национальным ценностям. Этот редкий документ, относящийся к первым годам империи Сефевидов, является не только ценным экспонатом, касающимся традиций государственности Азербайджана, но и историческим источником для будущих поколений".

Президент НАНА академик Иса Габиббейли оценил возвращение в страну документа с подписью Шаха Исмаила Хатаи как событие большого исторического и политического значения.

В завершение мероприятия была представлена художественно-музыкальная композиция в исполнении ансамбля древних музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.