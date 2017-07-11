В Баку состоялась презентация трех российских вузов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось представление трех российских вузов – Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова (Якутск), Югорского государственного университета (Ханты-Мансийск) и Чеченского государственного университета (Грозный).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие организовано информационным порталом Russia.study и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Представители вузов и информационного портала Russia.study рассказали собравшимся в зале о своей работе по отбору иностранных абитуриентов в рамках квот государственных стипендий правительства Российской Федерации, условиях обучения и проживания. Участниками представления стали юноши и девушки, изъявившие желание учиться в российских вузах по данной программе.

На мероприятии также была представлена работа Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений.

Перед началом представления с гостями из России встретился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.