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В Баку состоялась презентация книги об опасности мин и боеприпасов

В Баку состоялась презентация книги об опасности мин и боеприпасов В Баку состоялась презентация книги "Методические рекомендации по информированию преподавательского и ученического (студенческого) состава образовательных учреждений об опасности взрывоопасных боеприпасов" на английском языке.
Наука и образование
17 октября 2023 г. 19:25
В Баку состоялась презентация книги об опасности мин и боеприпасов

В Баку состоялась презентация книги "Методические рекомендации по информированию преподавательского и ученического (студенческого) состава образовательных учреждений об опасности взрывоопасных боеприпасов" на английском языке.

Как сообщает Report, в презентации приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики Вугар Сулейманов, ректор Бакинского славянского университета Анар Нагиев, а также студенческо-преподавательский состав университета.

Целью издания книги является информирование читателей об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов, правилах поведения при посещении территорий, освобожденных от оккупации.

Книга вышла в свет при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Бакинского славянского университета.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPartlayıcı sursatların təhlükəsinə dair kitabın ingilis dilində nəşrinin təqdimatı olub

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