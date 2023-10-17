В Баку состоялась презентация книги об опасности мин и боеприпасов

В Баку состоялась презентация книги "Методические рекомендации по информированию преподавательского и ученического (студенческого) состава образовательных учреждений об опасности взрывоопасных боеприпасов" на английском языке.

В Баку состоялась презентация книги "Методические рекомендации по информированию преподавательского и ученического (студенческого) состава образовательных учреждений об опасности взрывоопасных боеприпасов" на английском языке.

Как сообщает Report, в презентации приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики Вугар Сулейманов, ректор Бакинского славянского университета Анар Нагиев, а также студенческо-преподавательский состав университета.

Целью издания книги является информирование читателей об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов, правилах поведения при посещении территорий, освобожденных от оккупации.

Книга вышла в свет при поддержке Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Бакинского славянского университета.