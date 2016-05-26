В Баку состоялась презентация Азербайджано-французского университета

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Государственном Университете нефти и промышленности состоялась встреча с абитуриентами и учениками 11 классов.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии ректор АГНПУ Мустафа Бабанлы предоставил информацию об АГНПУ.

В свою очередь, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше заявила, что Азербайджано-французский университет (UFAZ), который будет действовать в рамках АГНПУ, откроется в сентябре. Посол выразила благодарность ректору Университета и Минобразования Азербайджана за вклад в создание UFAZ. Она отметила, что договоренность о создании UFAZ была достигнута между президентами Азербайджана и Франции Ильхамом Алиевым и Франсуа Олландом в 2015 году. По словам посла, выпускники UFAZ получат двойной диплом: "Новый университет будет предоставлять знания в таких сферах как геофизика, нефтехимия, инженерия и информационные технологии. Университеты, которые участвуют в UFAZ, являются влиятельными. Это Университет Страсбурга и Университет Ренна. Обучение будет проводиться на английском, после на французском языке. Это позволит выпускникам затем легко найти работу в зарубежных компаниях".

А.Буше добавила, что в будущем этот университет может получить статус регионального и в нем смогут обучаться студенты из Грузии, России и Ирана.

Затем состоялась презентация АГНПУ и UFAZ, после чего студенты задали интересующие их вопросы.