В Баку состоится выставка российских вузов

В Баку состоится выставка российских вузов

10-11 ноября в столице Азербайджана пройдет выставка российских вузов.

Как сообщили Report в Русском доме в Баку, на выставке будут представлены 16 российских вузов из 9 городов России.

Гости мероприятия смогут получить информацию о таких вузах, как Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский государственный гуманитарный университет им. А.И.Герцена, Казанский федеральный университет; Астраханский государственный университет им. Татищева и многих других.