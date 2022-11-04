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В Баку состоится выставка российских вузов

В Баку состоится выставка российских вузов В Баку состоится выставка российских вузов
Наука и образование
4 ноября 2022 г. 16:00
В Баку состоится выставка российских вузов

10-11 ноября в столице Азербайджана пройдет выставка российских вузов.

Как сообщили Report в Русском доме в Баку, на выставке будут представлены 16 российских вузов из 9 городов России.

Гости мероприятия смогут получить информацию о таких вузах, как Российский университет дружбы народов, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Российский государственный гуманитарный университет им. А.И.Герцена, Казанский федеральный университет; Астраханский государственный университет им. Татищева и многих других.

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