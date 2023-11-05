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В Баку состоится тестовый экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

В Баку состоится тестовый экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.
Наука и образование
5 ноября 2023 г. 06:04
В Баку состоится тестовый экзамен для желающих стать членами Коллегии адвокатов

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, прием документов был проведен Коллегией адвокатов.

Для участия в экзамене регистрацию прошли 294 человека.

На экзамене, который пройдет по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28, Насиминский район, будет задано 100 тестовых заданий по законодательству. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Неправильные ответы не отражаются на результате правильных ответов.

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Версия на азербайджанском языке Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçiriləcək

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