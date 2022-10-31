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В Баку состоится открытие IT-Academy

В Баку состоится открытие IT-Academy 5 ноября в Баку при поддержке министерства науки и образования и министерства экономики Азербайджана состоится официальная церемония открытия IT-Academy.
Наука и образование
31 октября 2022 г. 12:16
В Баку состоится открытие IT-Academy

5 ноября в Баку при поддержке министерства науки и образования и министерства экономики Азербайджана состоится официальная церемония открытия IT-Academy.

Как сообщает Report, на церемонии открытия с приветственной речью выступят официальные представители министерства экономики, министерства науки и образования, CEO Международной школы программирования и математики "Алгоритмика", а также представители Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП), являющиеся партнерами IT-Academy.

На второй части мероприятия выступят ведущие IT-специалисты. Они поделятся своими знаниями и опытом в IT-сфере и будут вести дискуссию по следующим темам: "Карьера с нуля: как новичку попасть в IT" и "Перспективы развития IT в Азербайджане".

На мероприятии также состоится презентация курсов IT-Academy, участникам мероприятия будет предоставлена подробная информация по данной теме.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “IT-Academy”nin rəsmi açılışı olacaq
Версия на английском языке Baku to host IT Academy opening ceremony

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