В Баку сменили директора школьно-лицейного комплекса - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Согласно статье 69 Трудового кодекса, 15 ноября 2017 года, с учетом поданного заявления был, аннулирован трудовой контракт, заключенный с бывшим директором школьно-лицейного комплекса (школ №200 и 43) в Баку Гусейновым Гафаром Мохсун оглу.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что 27 ноября на должность директора школьно-лицейного комплекса был назначен бывший директор полной средней школы №95 города Баку Бабаев Фуад Полад оглу.