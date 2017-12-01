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    В Баку сменили директора школьно-лицейного комплекса - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Согласно статье 69 Трудового кодекса, 15 ноября 2017 года, с учетом поданного заявления был, аннулирован трудовой контракт, заключенный с бывшим директором школьно-лицейного комплекса (школ №200 и 43) в Баку Гусейновым Гафаром Мохсун оглу.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в Управлении образования города Баку.

    Отмечается, что 27 ноября на должность директора школьно-лицейного комплекса был назначен бывший директор полной средней школы №95 города Баку Бабаев Фуад Полад оглу.

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