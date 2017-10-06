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    В Баку сменены директора порядка 30 школ

    И после этого вопрос руководства школами будет находиться в центре внимания Управления© Report

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "В новом учебном году в Баку назначено около 30 директоров школ".

    Как сообщает Report, об этом заявила заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

    По ее слова, с директорами этих школ трудовые договоры были прекращены ввиду достижения ими пенсионного возраста или же из-за определенных недочетов в их деятельности, приведших к нарушениям законодательства.

    "И после этого вопрос руководства школами будет находиться в центре внимания Управления. Потому что от создания здоровой среды директором в учебном заведении и эффективного им управления зависит деятельность большого коллектива", - добавила М. Велиева.

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