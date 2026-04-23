    Наука и образование
    • 23 апреля, 2026
    • 17:22
    В Баку из-за WUF13 школы и вузы перейдут на дистанционное обучение, изменены сроки каникул

    В Баку в период проведения 13-й сессии Всемирного форума ООН по городскому развитию (WUF13) часть образовательных учреждений перейдет на дистанционный формат обучения.

    Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр науки и образования Эмин Амруллаев.

    Согласно документу, в указанный период подготовительные группы и начальные классы общеобразовательных школ будут отправлены на каникулы с 18 по 22 мая (взамен ранее запланированных дат 1–5 мая).

    В то же время в школах большинства районов Баку, за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского, для учащихся V–XI классов занятия с 18 по 22 мая будут организованы в дистанционном формате.

    Кроме того, на удаленный режим обучения в эти же даты перейдут профессиональные, средние специальные и высшие учебные заведения, расположенные в столице.

    Отмечается, что данное решение не распространяется на дошкольные учреждения и школы-интернаты.

    WUF13 ilə əlaqədar Bakının bəzi təhsil müəssisələrində dərslər distant olacaq

