В Баку школьник выпрыгнул со второго этажа, чтобы сбежать с уроков

Стала известна причина, по которой школьник в Баку выпрыгнул со второго этажа.

Как сообщили Report в полной средней школе №273, 13 мая около 11:20 во время перемены ученик 8 класса школы, чтобы сбежать с уроков, сбросил из окна классной комнаты на втором этаже сумку, а затем выпрыгнул сам.

Отмечается, что школьник получил травмы различных частей тела. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, родители ученика были поставлены в известность. Сейчас ребенок находится в Городской клинической больнице №1.

В Управлении образования Баку сообщили, что в связи с инцидентом ведется служебное разбирательство: "О результатах разбирательства будет дана дополнительная информация. Обеспечение безопасности детей в учебных заведениях всегда находится в центре внимания и против подобных случаев принимаются серьезные меры”.