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    В Баку от занимаемой должности освобожден директор одной из школ

    Временное исполнение обязанностей директора поручено заместителю директора

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Директор расположенной в Сабунчинском районе Баку средней школы №213 освобожден от занимаемой должности.

    Этот факт Report подтвердили в Управлении образования г. Баку.

    В Управлении сообщили, что в связи с достижением определенного возраста работника заключенный с директором полной средней школы №213 Алиевым Ясином Гусейн оглу был расторгнут 28 августа 2017 года: "Сейчас временное исполнение обязанностей директора поручено заместителю директора".

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