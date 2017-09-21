В Баку от занимаемой должности освобожден директор одной из школ

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Директор расположенной в Сабунчинском районе Баку средней школы №213 освобожден от занимаемой должности.

Этот факт Report подтвердили в Управлении образования г. Баку.

В Управлении сообщили, что в связи с достижением определенного возраста работника заключенный с директором полной средней школы №213 Алиевым Ясином Гусейн оглу был расторгнут 28 августа 2017 года: "Сейчас временное исполнение обязанностей директора поручено заместителю директора".