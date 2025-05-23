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В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ

В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ.
Наука и образование
23 мая 2025 г. 10:19
В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ

В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В результате проведенных в общеобразовательных учреждениях столицы мониторингов были выявлены нарушения в области организации учебного процесса, соблюдения правил безопасности и дисциплины, а также другим соответствующим направлениям. В связи с этим трудовые договоры с директорами средних школ №65, №298 и №158 Арзу Мириевой, Хатирой Гаджиевой и Мехрибан Алекперовой были расторгнуты.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda üç məktəb direktorunun əmək müqaviləsinə xitam verilib

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