В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ

В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ.

В Баку расторгнуты трудовые договоры с директорами трех школ.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В результате проведенных в общеобразовательных учреждениях столицы мониторингов были выявлены нарушения в области организации учебного процесса, соблюдения правил безопасности и дисциплины, а также другим соответствующим направлениям. В связи с этим трудовые договоры с директорами средних школ №65, №298 и №158 Арзу Мириевой, Хатирой Гаджиевой и Мехрибан Алекперовой были расторгнуты.