В Баку проведут мониторинг деятельности учителей групп дошкольной подготовки

"Скопление значительной части педагогического кадрового потенциала по стране в городе Баку связано с тем, что на столичные школы приходится примерно 27% учащихся общеобразовательных учебных заведений".

Как сообщает Report, об этом заведующий Управлением образования г.Баку Рашад Тагиев сказал на конференции на тему "Бакинское образование: успехи и цели".

Он отметил, что в 2019-2020 учебном году по столице в 977 групп дошкольной подготовки по 268 общеобразовательным учебным заведениям было привлечено 26 189 детей: "В предстоящий период основной целью мы считаем организацию мониторинга деятельности учителей, преподающих в группах дошкольной подготовки в общеобразовательных учебных заведениях, и оценивание соответствующих результатов".

Он добавил, что для устранения искусственной плотности в некоторых школах прием проводится, в первую очередь, на основе приоритетов (постоянная регистрация родителей на микротерритории, получение образования братьями или сестрами в школе, работа одного из родителей в школе), и этот процесс регулируется системой.