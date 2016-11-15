В Баку прошло обсуждение на тему "Мультикультурализм и книга"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики прошло мероприятие на тему "Мультикультурализм и книга".

Как сообщили Report из фонда, мероприятие, организованное Фондом "Знание" и Централизованной системой библиотек Хатаинского района, посвящено Международному дню толерантности - 16 ноября.

Вступительным словом мероприятие открыл исполнительный директор фонда Октай Самедов, который рассказал об истории толерантности в Азербайджане.

Затем главный библиотекарь Централизованной системы библиотек Хатаинского района Гюльзада Гулиева выступила с докладом на тему "Библиотеки и мультикультурализм".