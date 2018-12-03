В Баку прошла зимняя ярмарка "Winter Bazar"

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Баку в канун Международного дня инвалидов прошла зимняя ярмарка "Winter Bazar".

Как сообщает Report, одной из главных целей мероприятия, организованного компанией "HQS Group", является выявление людей, создающих изделия ручной работы.

По словам одного из организаторов мероприятия, Виктории Абдуллаевой, от полученной на ярмарке прибыли будет выделена материальная помощь детским домам и детям-инвалидам: "Здесь представлены работы, выполненные инвалидами и воспитанниками детдомов. В то же время на ярмарке представлена продукция более 60-ти брендов. Определенная часть прибыли будет потрачена на инвалидов, одиноких людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья".

Одним из брендов, вызвавших на выставке наибольший интерес, стал кондитерский дом "Sweet Diet", так как его продукция предусмотрена для лиц, страдающих сахарным диабетом. Можно сказать, что другого аналогичного кондитерского дома в Азербайджане нет.

Отметим, что кондитерский дом "Sweet Diet" действует с 2012 года. По сравнению с другими кондитерскими изделиями, калорийность продукции "Sweet Diet" в 3-4 раза ниже. При изготовлении сладостей муку здесь заменяют овсяными отрубями, а сахар - сахарозаменителем. Изготавливаемые "Sweet Diet" молоко, йогурт, творог - обезжиренные. Продукция кондитерского дома считается идеальной для диабетиков, лиц, соблюдающих диету, и людей, не желающих прибавлять в весе.

Напомним, что зимняя ярмарка "Winter Bazar" организовывается уже второй год.