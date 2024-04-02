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В Баку прошла встреча с первыми выпускниками госпрограммы по обучению за рубежом

В Баку прошла встреча с первыми выпускниками госпрограммы по обучению за рубежом В Баку состоялась встреча с первыми выпускниками "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", в рамках которой была организована ярмарка вакансий.
Наука и образование
2 апреля 2024 г. 12:47
В Баку прошла встреча с первыми выпускниками госпрограммы по обучению за рубежом

В Баку состоялась встреча с первыми выпускниками "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", в рамках которой была организована ярмарка вакансий.

Как сообщает Report, данное мероприятие организовано с целью поддержки обеспечения занятости и карьерного роста выпускников госпрограммы и укрепления кадрового потенциала страны.

На встрече выступили заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Ровшан Джавадов и руководитель группы управления госпрограммой Туран Топалова. Они рассказали о возможностях получения образования за рубежом в рамках программы.

Затем выпускники ознакомились с вакансиями на ярмарке, в которой были представлены около 30 государственных и частных учреждений страны.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət proqramının məzunları ilə görüş və karyera sərgisi keçirilib

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