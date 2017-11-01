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    В Баку прошла презентация книги, посвященной истории азербайджано-чешских связей

    Автор: Книга охватывает исторический период связей Азербайджана и Чехии, начиная с XII века и заканчивая современным периодом© Getty

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В посольстве Чехии в Баку прошла презентации первой части книги, посвященной исследованию исторических связей Азербайджана и Чехии, сообщает Report.

    Заместитель посла Чехии, автор книги Питер Вагнер подчеркнул, что книга готовится на основе архивных материалов совместно с азербайджанскими и чешскими специалистами-историками из Бакинского государственного университета и Бакинского славянского университета.

    "На данный момент книга находится в стадии подготовки. Книга охватывает исторический период связей Азербайджана и Чехии, начиная с XII века и заканчивая современным периодом", - отметил П.Вагнер.

    По его словам, в книге используются официальные и политические документы, газетные вырезки и другие материалы.

    "Вторая часть книги будет закончена до конца года. Официальная церемония состоится в июне следующего года. Пока на данный момент я не решил, как назову книгу", - подчеркнул помощник посла.

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