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В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Путь от исследований к развитию"

В Баку прошла панельная дискуссия на тему "Путь от исследований к развитию" В Баку в рамках Форума развития образования под девизом "От партнерства к прогрессу" состоялась панельная дискуссия на тему "Путь от исследований к развитию".
Наука и образование
8 октября 2024 г. 16:04
В Баку прошла панельная дискуссия на тему Путь от исследований к развитию

В Баку в рамках Форума развития образования под девизом "От партнерства к прогрессу" состоялась панельная дискуссия на тему "Путь от исследований к развитию".

Как сообщает Report, перед началом дискуссии выступил ректор Турецкого университета TED Ихсан Сабунчуоглу.

На панельной дискуссии под модераторством исполнительного директора Аналитического и координационного центра Четвертой промышленной революции Фариза Джафарова выступили также вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли и член правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

Далее панель продолжилась в формате вопросов и ответов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "Tədqiqatdan inkişafa gedən yol" mövzusunda panel müzakirə keçirilib

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