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В Баку прошла конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы"

В Баку прошла конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы" В Баку состоялась конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы".
Наука и образование
27 мая 2023 г. 10:17
В Баку прошла конференция на тему Достижения ученика - роль директора школы

В Баку состоялась конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы".

Как передает Report, конференция прошла при совместной организации Университета АДА и посольства США в рамках проекта "Директора инновационных школ".

Выступая на церемонии открытия конференции, декан факультета образования Университета АДА Ульвия Микаилова подчеркнула важность эффективного управления школой для достижения успешных результатов в сфере образования.

На конференции учителя, исследователи и эксперты обсуждали важную роль директоров школ в повышении успеваемости учащихся и создании инклюзивной среды обучения.

Были представлены презентации специалистов в области образования, охватывающие такие темы, как доступ студентов регионов к высшему образованию, подготовка, профессиональное развитие и потребности новых директоров школ.

Затем конференция продолжилась панельными дискуссиями. В рамках конференции также состоялась информационная сессия по программам образования и высшего развития посольства США и программам развития и магистратуры Университета АДА.

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