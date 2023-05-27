В Баку прошла конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы"

В Баку состоялась конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы".

В Баку состоялась конференция на тему "Достижения ученика - роль директора школы".

Как передает Report, конференция прошла при совместной организации Университета АДА и посольства США в рамках проекта "Директора инновационных школ".

Выступая на церемонии открытия конференции, декан факультета образования Университета АДА Ульвия Микаилова подчеркнула важность эффективного управления школой для достижения успешных результатов в сфере образования.

На конференции учителя, исследователи и эксперты обсуждали важную роль директоров школ в повышении успеваемости учащихся и создании инклюзивной среды обучения.

Были представлены презентации специалистов в области образования, охватывающие такие темы, как доступ студентов регионов к высшему образованию, подготовка, профессиональное развитие и потребности новых директоров школ.

Затем конференция продолжилась панельными дискуссиями. В рамках конференции также состоялась информационная сессия по программам образования и высшего развития посольства США и программам развития и магистратуры Университета АДА.