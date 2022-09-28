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В Баку прошел международный образовательный форум

В Баку прошел международный образовательный форум В Баку прошел международный образовательный форум, организованный одной из авторитетных рейтинговых организаций мира Times Higher Education и Западно-Каспийским университетом.
Наука и образование
28 сентября 2022 г. 11:54
В Баку прошел международный образовательный форум

В Баку прошел международный образовательный форум, организованный одной из авторитетных рейтинговых организаций мира Times Higher Education и Западно-Каспийским университетом.

Как сообщает Report, в форуме, посвященном теме "Партнеры для устойчивого будущего“, приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, ученые, студенты, сотни исследователей, профессоров и экспертов из десятков стран, таких как США, Германия, Великобритания, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Португалия, Пакистан, Малайзия, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Некоторые представители зарубежных стран также принимали онлайн-участие в мероприятии.

Отметим, что на форуме были рассмотрены вызовы, вытекающие из целей устойчивого развития ООН, проблемы, с которыми сталкивается образование, и пути их решения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda beynəlxalq təhsil forumu keçirilib

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