В Баку прошел международный образовательный форум

В Баку прошел международный образовательный форум, организованный одной из авторитетных рейтинговых организаций мира Times Higher Education и Западно-Каспийским университетом.

В Баку прошел международный образовательный форум, организованный одной из авторитетных рейтинговых организаций мира Times Higher Education и Западно-Каспийским университетом.

Как сообщает Report, в форуме, посвященном теме "Партнеры для устойчивого будущего“, приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, ученые, студенты, сотни исследователей, профессоров и экспертов из десятков стран, таких как США, Германия, Великобритания, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Португалия, Пакистан, Малайзия, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.



Некоторые представители зарубежных стран также принимали онлайн-участие в мероприятии.



Отметим, что на форуме были рассмотрены вызовы, вытекающие из целей устойчивого развития ООН, проблемы, с которыми сталкивается образование, и пути их решения.