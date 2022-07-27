В Баку прошел интеллектуальный конкурс на знание Европы

27 июля делегация Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с Послами европейской молодежи (Young European Ambassadors) провела интеллектуальный конкурс под названием "Насколько хорошо вы знаете Европу?". Как передает Report, мероприятие посв

27 июля делегация Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с Послами европейской молодежи (Young European Ambassadors) провела интеллектуальный конкурс под названием "Насколько хорошо вы знаете Европу?".



Как передает Report, мероприятие посвящено Европейскому году молодежи. В нем принял участие руководитель представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко, а также представители посольств Германии и Франции.

Собрав молодые таланты в возрасте от 14 до 26 лет из всех регионов Азербайджана, этот конкурс способствует расширению знаний участников об истории Европы, а также ее ценностях и культуре в интерактивной форме, а также развитию командного духа участников и их аналитических способностей.

Всего было получено 555 заявок, из них 66 претендентов были допущены к участию в конкурсе в составе нескольких команд.

Открывая конкурс, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил, что Европейский союз стремится поддержать более равные возможности в образовании и обеспечении рабочими местами для молодежи во всем мире после двух очень сложных лет пандемии.

В рамках Европейского года молодежи делегация ЕС в нашей стране провела ряд таких мероприятий, как Eurovillage, "Европейская летняя школа", где молодежь играет ключевую роль в построении лучшего будущего.