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В Баку прошел фестиваль "Тайна одной профессии"

В Баку прошел фестиваль "Тайна одной профессии" В Приморском национальном парке в Баку состоялся фестиваль "Тайна одной профессии", организованный Государственным агентством по профессиональному образованию совместно с Европейским Союзом (ЕС) и Программой развития ООН.
Наука и образование
10 июня 2023 г. 14:21
В Баку прошел фестиваль Тайна одной профессии

В Приморском национальном парке в Баку состоялся фестиваль "Тайна одной профессии", организованный Государственным агентством по профессиональному образованию совместно с Европейским Союзом (ЕС) и Программой развития ООН.

Как сообщает Report, на открытии выступили временно исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов, заместитель министра науки и образования Идрис Исаев и депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. В ходе выступлений говорилось о стратегической роли профессионального образования в развитии страны, работе, проводимой в деле повышения занятости молодежи и интереса к профессиональному образованию. Было отмечено, что основной целью проведения мероприятия является дальнейшее расширение сферы профессионального образования, обеспечение вовлечения в этот процесс всех заинтересованных сторон, включая молодежь и родителей.

Посетители фестиваля ознакомились с выставкой декоративно-прикладного искусства, на которой представлены работы студентов учреждений профессионального образования из Баку и регионов, обучающихся в сфере туризма, культуры, промышленности, сельского хозяйства, ИКТ и общественного питания, а также приняли участие в мастер-классах и других мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Bir Peşənin Sirri” festivalı keçirilib

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