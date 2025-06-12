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В Баку прошел День ориентации второго этапа Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде

В Баку прошел День ориентации второго этапа Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде В Баку прошел День ориентации второго этапа Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде
Наука и образование
12 июня 2025 г. 15:11
В Баку прошел День ориентации второго этапа Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде

В Баку прошел День ориентации второго этапа Программы развития имени Азада Мирзаджанзаде.

Как сообщает Report, директор программы Лейла Сейидзаде сказала, что участники второго этапа должны завершить свои проектные идеи до конца июня, а затем в течение трех месяцев будут работать над их реализацией.

По ее словам, в течение этого периода они будут обеспечены поддержкой менторов и экспертов.

В рамках мероприятия были проведены презентация целей и возможностей программы, а также ознакомительные сессии и командные тренинги.

Также была представлена цифровая платформа на базе "Notion", которая обеспечит постоянную связь между участниками, менторами и экспертами.
Программа помогает участникам сформировать прочную личную и профессиональную базу, отвечающую реальным вызовам современности, повысить личную социальную ответственность и активно участвовать в позитивных изменениях общества.

В программе представлены молодые люди из различных регионов страны. Так, 40% участников представляют регионы за пределами Баку. Среди них - Лянкяран, Газах, Нахчыван, Гянджа, Физули и другие города.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоOrientation Day of second stage of Azad Mirzajanzada Development Program held in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad Mirzəcanzadə İnkişaf Proqramının ikinci dalğasının Orientasiya Günü keçirilib

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