В Баку прошел азербайджано-израильский форум по дошкольному образованию и воспитанию детей

IACCI достигла важной вехи в организации и проведении азербайджано-израильского форума по дошкольному образованию и воспитанию детей, организованного в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (UNEC).

Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата(IACCI) организовала в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) азербайджано-израильский форум по дошкольному образованию и воспитанию детей.

Как передает Report , это знаменательное событие объединило в Баку известных израильских экспертов в области дошкольного образования и воспитания детей.

Мероприятие началось с почтения минутой молчания памяти шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана.

Затем со вступительной речью выступил президент IACCI Алекса Каплу. Директор Департамента международного сотрудничества UNEC Нармин Ибрагимова передала гостям приветствия заместителя министра науки и образования Гасана Гасанлы и ректора UNEC Адалата Мурадова.

"Я твердо верю, что этот форум послужит катализатором для более широкого сотрудничества. Мы очень довольны результатами форума, так как проекты и образовательные программы, представленные израильскими экспертами, вызвали большой интерес среди наших азербайджанских коллег. Мы уверены, что это партнерство - начало эффективного сотрудничества", - подытожил глава IACCI.