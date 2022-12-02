В Азербайджане состоится конкурс в области инновационных технологий среди школьников

В декабре в Азербайджане среди учащихся IV-IX классов пройдет конкурс в области инновационных технологий, особенно в области кодирования "Час кода: шаг в цифровое будущее - 2022".

В декабре в Азербайджане среди учащихся IV-IX классов пройдет конкурс в области инновационных технологий, особенно в области кодирования "Час кода: шаг в цифровое будущее - 2022".

Как сообщает Report, конкурс состоится в рамках проекта "Цифровые навыки" при поддержке министерства науки и образования Азербайджана.

Основной целью конкурса является популяризация информатики и программирования среди школьников в рамках всемирного движения "Час кода", а также повышение интереса молодого поколения к этой сфере.

Отборочный этап конкурса пройдет в онлайн и офлайн форматах 17-19 декабря для столицы и регионов. Финальный этап состоится 26 декабря в Баку.