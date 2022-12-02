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В Азербайджане состоится конкурс в области инновационных технологий среди школьников

В Азербайджане состоится конкурс в области инновационных технологий среди школьников В декабре в Азербайджане среди учащихся IV-IX классов пройдет конкурс в области инновационных технологий, особенно в области кодирования "Час кода: шаг в цифровое будущее - 2022".
Наука и образование
2 декабря 2022 г. 15:07
В Азербайджане состоится конкурс в области инновационных технологий среди школьников

В декабре в Азербайджане среди учащихся IV-IX классов пройдет конкурс в области инновационных технологий, особенно в области кодирования "Час кода: шаг в цифровое будущее - 2022".

Как сообщает Report, конкурс состоится в рамках проекта "Цифровые навыки" при поддержке министерства науки и образования Азербайджана.

Основной целью конкурса является популяризация информатики и программирования среди школьников в рамках всемирного движения "Час кода", а также повышение интереса молодого поколения к этой сфере.

Отборочный этап конкурса пройдет в онлайн и офлайн форматах 17-19 декабря для столицы и регионов. Финальный этап состоится 26 декабря в Баку.

Регистрация на конкурс проходит на сайте http://codehour.edu.az/ и продлится до 12 декабря.

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