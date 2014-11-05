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    В Баку пройдет шествие в честь Дня флага

    Организатором мероприятия является министерство образования

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана проведет "Шествие с флагом" в честь Дня флага. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

    Согласно сообщению, шествие начнется 8 ноября в 14:00. 

    В мероприятии примут участие отличившиеся в учебе старшеклассники общеобразовательных школ Баку, Сумгаита и Абшеронского района, студенты вузов, обучающихся в группах "SABAH" и студенты, получающие "Стипендию будущего учителя".

    Основной целью проведения шествия является пропаганда национальных атрибутов и ознакомление его участников с историческими символами Азербайджана, представленными в Государственном музее флага.

    Шествие начнется от Парашютной вышки в Национальном парке и завершится на Площади государственного флага.

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