В Баку пройдет шествие в честь Дня флага

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана проведет "Шествие с флагом" в честь Дня флага. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, шествие начнется 8 ноября в 14:00.

В мероприятии примут участие отличившиеся в учебе старшеклассники общеобразовательных школ Баку, Сумгаита и Абшеронского района, студенты вузов, обучающихся в группах "SABAH" и студенты, получающие "Стипендию будущего учителя".

Основной целью проведения шествия является пропаганда национальных атрибутов и ознакомление его участников с историческими символами Азербайджана, представленными в Государственном музее флага.

Шествие начнется от Парашютной вышки в Национальном парке и завершится на Площади государственного флага.