В Баку пройдет первый Азербайджано-румынский образовательный форум

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку 24 мая пройдет первый Азербайджано-румынский образовательный форум.

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, форум пройдет под патронажем министерств образования Румынии и Азербайджана.

Румынскую делегацию будет возглавлять замминистра образования этой страны Гигель Параскив. В делегацию войдут ректоры и вице-ректоры 10 самых престижных вузов Бухареста, Клужа, Йаши, Тимишоары и Плоешти.

Основная цель мероприятия – ознакомление азербайджанских студентов с возможностями обучения в Румынии.

В ходе форума ожидается подписание ряда соглашений между вузами Азербайджана и Румынии.