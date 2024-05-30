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В Баку пройдет образовательная выставка университетов США

В Баку пройдет образовательная выставка университетов США Посольство США в Азербайджане совместно с Американскими советами по международному образованию организует выставку выпускников EducationUSA для заинтересованных в обучении в США школьников и студентов, а также их родителей.
Наука и образование
30 мая 2024 г. 10:00
В Баку пройдет образовательная выставка университетов США

Посольство США в Азербайджане совместно с Американскими советами по международному образованию организует выставку выпускников EducationUSA для заинтересованных в обучении в США школьников и студентов, а также их родителей.

Как сообщает Report, на выставке будут представлены более 35 американских университетов и программы обмена посольства США.

На мероприятии со вступительной речью выступит временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Уго Гевара. Сотрудники консульской службы посольства предоставят информацию о студенческих визах.

Выставка пройдет 1 июня с 11:00 до 14:00 в зале "Ротунда" бизнес-центра Landmark.

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Версия на английском языке Baku to host EducationUSA Alumni Fair
Версия на азербайджанском языке Bakıda ABŞ universitetlərinin sərgisi keçiriləcək

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