В Баку пройдет образовательная выставка Великобритании

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Выставка образовательных учреждений Великобритании состоится в Баку 11-12 апреля. Как сообщает Report, мероприятие организовано British Council. Гости выставки смогут ознакомиться с информацией о вузах Великобритании, возможностях получения образования в лучших колледжах и школах этой страны, возможностях изучения английского языка на долгосрочных курсах.

Отметим, на выставках организованных British Council в 2013 и 2014 годах приняли участие около 70 университетов, колледжей, школ и языковых курсов Великобритании. Выставки посетили более 8 тысяч школьников, студентов, их родителей, представителей образовательных организаций и бизнес-структур.