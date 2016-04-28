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    В Баку пройдет образовательная выставка университетов США

    На выставке будут представлены около 20-ти американских университетов и другие образовательные программы

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 30 апреля в Баку пройдет образовательная выставка университетов США.

    Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, на мероприятии, которое пройдет при поддержке посольства США в Азербайджане и Американского Совета по вопросам международного образования, будут представлены около 20-ти американских университетов и другие образовательные программы.

    Цель мероприятия заключается в информировании о возможностях получения образования в университетах США. Присутствующим здесь студентам, учащимся и родителям предоставят возможность встретиться с выпускниками вузов США и получить ответы на интересующие их вопросы.

    Выпускники американских вузов расскажут о деятельности, об образовательных программах университетов США. Участникам выставки вручат материалы и буклеты.

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