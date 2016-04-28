Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ 30 апреля в Баку пройдет образовательная выставка университетов США.

Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, на мероприятии, которое пройдет при поддержке посольства США в Азербайджане и Американского Совета по вопросам международного образования, будут представлены около 20-ти американских университетов и другие образовательные программы.

Цель мероприятия заключается в информировании о возможностях получения образования в университетах США. Присутствующим здесь студентам, учащимся и родителям предоставят возможность встретиться с выпускниками вузов США и получить ответы на интересующие их вопросы.

Выпускники американских вузов расскажут о деятельности, об образовательных программах университетов США. Участникам выставки вручат материалы и буклеты.