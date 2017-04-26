В Баку пройдет образовательная выставка турецких университетов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ 29-30 апреля в Баку пройдет очередная образовательная выставка с участием турецких университетов и общежитий.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в отеле Hilton при организационной поддержке Общества "Təhsil" и Центра обучения за рубежом "Akademi Group".

На выставке студентам предоставят обширную информацию о качественном образовании за рубежом, вопросах, связанных с общежитиями, возможностях бесплатного и стипендионного образования и пр.

Здесь будут присутствовать свыше 20-ти государственных и частных турецких вузов – Университет Билкент, Университет Бейкент, Университет Догуш, Стамбульский университет Айдын, Университет Бахчешехир, Университет Сабанджи, Университет TED, Стамбульский университет Кемербургаз, Игдырский университет, Университет Ускюдар и пр.

В новом учебном году большинство из них предложат азербайджанским студентам скидки.

На выставке также предусматривается участие представителей министерства образования, сотрудников посольства Турции в Азербайджане. Вход на выставку бесплатный. Для получения подробной информации и прохождения онлайн-регистрации нужно обратиться на сайт akademi.az.

Отметим, что информационная поддержка выставки принадлежит агентству Report.