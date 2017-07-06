Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Баку пройдет образовательная выставка с участием ведущих российских университетов.

Как сообщает Report, выставка пройдет 11 июля при организационной поддержке Россотрудничества и организации RUSSIA.STUDY.

В мероприятии примут участие более 30 ведущих российских вузов, включая Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и т.д.

На мероприятии гости смогут узнать, как бесплатно получить высшее образование в России, получить информацию о ценах и условиях при обучении за плату, получить консультации от ведущих вузов России и узнать все о поступлении в 2017 и 2018 году.