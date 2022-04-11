В Баку пройдет научная олимпиада среди школьников

Среди учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, будет проведена Бакинская научная олимпиада.
Как сообщили Report в управлении, основной целью олимпиады является повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии) и выявление школьников, обладающих глубокими знаниями.
Олимпиада будет проводиться в два этапа среди учащихся VIII, IX, X классов. Команды могут зарегистрироваться до 15 апреля 2022 года, перейдя по ссылке https://forms.gle/XKgs7YLWJnR5o2Fk9. Первый этап олимпиады пройдет 30 апреля. 12 команд, показавших наивысшие результаты на первом этапе, пройдут в финальный этап олимпиады (25-26 мая).
Победители будут вручены дипломы, медали и подарки от Управления образования города Баку.