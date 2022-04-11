О нас
Аудио новости

В Баку пройдет научная олимпиада среди школьников

В Баку пройдет научная олимпиада среди школьников Среди учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, будет проведена Бакинская научная олимпиада.
Наука и образование
11 апреля 2022 г. 11:57
В Баку пройдет научная олимпиада среди школьников

Среди учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, будет проведена Бакинская научная олимпиада.

Как сообщили Report в управлении, основной целью олимпиады является повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии) и выявление школьников, обладающих глубокими знаниями.

Олимпиада будет проводиться в два этапа среди учащихся VIII, IX, X классов. Команды могут зарегистрироваться до 15 апреля 2022 года, перейдя по ссылке https://forms.gle/XKgs7YLWJnR5o2Fk9. Первый этап олимпиады пройдет 30 апреля. 12 команд, показавших наивысшие результаты на первом этапе, пройдут в финальный этап олимпиады (25-26 мая).

Победители будут вручены дипломы, медали и подарки от Управления образования города Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakı Elm Olimpiadası keçiriləcək

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Арестович озвучил новые сроки окончания войны  в Украине
Арестович озвучил новые сроки окончания войны  в Украине
5 апреля 2022 г. 05:13
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины
Генштаб ВСУ: Российские войска готовятся к наступлению на восток Украины
5 апреля 2022 г. 09:03
Теракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
ФотоТеракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
8 апреля 2022 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi