В Баку пройдет научная олимпиада среди школьников

Среди учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, будет проведена Бакинская научная олимпиада.

Среди учащихся общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, будет проведена Бакинская научная олимпиада.

Как сообщили Report в управлении, основной целью олимпиады является повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии) и выявление школьников, обладающих глубокими знаниями.

Олимпиада будет проводиться в два этапа среди учащихся VIII, IX, X классов. Команды могут зарегистрироваться до 15 апреля 2022 года, перейдя по ссылке https://forms.gle/XKgs7YLWJnR5o2Fk9. Первый этап олимпиады пройдет 30 апреля. 12 команд, показавших наивысшие результаты на первом этапе, пройдут в финальный этап олимпиады (25-26 мая).

Победители будут вручены дипломы, медали и подарки от Управления образования города Баку.