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    В Баку пройдет международный конгресс "Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве"

    В работе конгресса примут участие работники сферы образования, руководители вузов, преподаватели из Азербайджана, Болгарии, Турции, стран СНГ

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет международный конгресс "Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве".

    Как сообщили Report в Русской общине Азербайджана, мероприятие состоится 27-30 сентября.

    Инициаторами мероприятия выступили министерство науки и образования России, Московский государственный педагогический университет.

    В работе конгресса примут участие работники сферы образования, руководители вузов, преподаватели из Азербайджана, Болгарии, Турции, стран СНГ и регионов России.

    Перед началом заседания представителями Московского Дома русского зарубежья будут переданы в дар Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана 300 книг русских писателей.

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