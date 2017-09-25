Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет международный конгресс "Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве".
Как сообщили Report в Русской общине Азербайджана, мероприятие состоится 27-30 сентября.
Инициаторами мероприятия выступили министерство науки и образования России, Московский государственный педагогический университет.
В работе конгресса примут участие работники сферы образования, руководители вузов, преподаватели из Азербайджана, Болгарии, Турции, стран СНГ и регионов России.
Перед началом заседания представителями Московского Дома русского зарубежья будут переданы в дар Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана 300 книг русских писателей.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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