Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет международный конгресс "Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве".

Как сообщили Report в Русской общине Азербайджана, мероприятие состоится 27-30 сентября.

Инициаторами мероприятия выступили министерство науки и образования России, Московский государственный педагогический университет.

В работе конгресса примут участие работники сферы образования, руководители вузов, преподаватели из Азербайджана, Болгарии, Турции, стран СНГ и регионов России.

Перед началом заседания представителями Московского Дома русского зарубежья будут переданы в дар Центральной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана 300 книг русских писателей.