В Баку пройдет II образовательная выставка университетов Узбекистана

В Баку 31 января пройдет II образовательная выставка университетов Узбекистана.

Как сообщает Report, мероприятие будет организовано в центральной научной библиотеке НАНА компанией "İngla İnternational ETC" совместно с Министерством высшего образования Узбекистана, посольством Узбекистана в Азербайджане при поддержке центральной научной библиотеки НАНА. Портал "Crossmedia" является медиа-партнером выставки.

Ожидается участие более 15 частных и государственных университетов Узбекистана и в общей сложности около 50 официальных представителей. В настоящее время продолжается процесс подачи заявок.

Гости из Узбекистана 30 января проведут встречи в высших учебных заведениях Азербайджана и познакомятся с местной научной средой.

В мероприятии примут участие представители общественно-политической среды Азербайджана, в том числе депутаты, общественные и научные деятели, интеллигенция, а также представители НПО и СМИ. Ожидается, что выставку посетят более двух тысяч молодых людей.

Отметим, что I образовательная выставка университетов Узбекистана в Баку была организована в прошлом году.