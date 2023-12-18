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В Баку пройдет экзамен для 1300 человек, не окончивших школу в предыдущие годы

В Баку пройдет экзамен для 1300 человек, не окончивших школу в предыдущие годы В Баку пройдет экзамен для примерно 1300 человек, не окончивших школу.
Наука и образование
18 декабря 2023 г. 13:48
В Баку пройдет экзамен для 1300 человек, не окончивших школу в предыдущие годы

В Баку пройдет экзамен для примерно 1300 человек, не окончивших школу в предыдущие годы.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что завершился прием документов на промежуточные экзамены, которые будут проводиться в порядке экстерната для лиц, не окончивших общеобразовательные школы на уровне общего среднего (IX класс) и полного среднего (XI класс) образования в предыдущие годы. 1 290 человек изъявили желание участвовать в экзамене, который пройдет 25-26 декабря в средней школе №258 города Баку.

Лица, успешно сдавшие экзамен, смогут участвовать в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, для получения документа (аттестата) об общем среднем и полном среднем образовании.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda məktəbi bitirə bilməyən 1300-ə yaxın şəxs imtahan verəcək

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