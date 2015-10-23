Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 24 октября в Баку пройдет Американская выставка образования. Как сообщает Report, мероприятие будет проведено Бакинским образовательным информационным центром совместно с Образовательной группой США. Выставка нацелена на информирование о возможностях получения образования в американских университетах.

Студенты, учащиеся и их родители смогут встретиться с представителями университетов США, задать им вопросы.

На ярмарке будут представлены более десяти американских университетов и другие бесплатные учебные программы.