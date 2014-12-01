В Баку проходит заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере науки и технологий стран ОЧЭС

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку проходит заседание рабочей группы высокого уровня по сотрудничеству в сфере науки и технологий стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, заседание организовано Фондом развития науки при президенте Азербайджана и министерством связи и высоких технологий.

На заседании участники обсудят двухлетний и четырехлетний план деятельности по сотрудничеству в сфере науки и технологий, а также документы и декларацию, которые, как ожидается, будут приняты в ходе заседания министров науки и технологии стран ОЧЭС 3 декабря в Баку.