В Баку проходит Шествие в честь Дня флага

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку проходит Шествие в честь Дня государственного флага Азербайджана.

Как сообщает Report, организатором Шествия является министерство образования Азербайджана.

В Шествии принимают участие представители министерства образования и Управления приморского бульвара, депутаты, отличившиеся в учебе старшеклассники общеобразовательных школ Баку, Сумгаита и Абшеронского района, студенты вузов, обучающиеся в группах "SABAH" и студенты, получающие "Стипендию будущего учителя". Главной целью Шествия является пропаганда национальных атрибутов и ознакомление участников Шествия с государственными символами Азербайджана, представленными в Государственном музее флага. Маршрут Шествия пролегает от парашютной вышки в Национальном Парке до Площади государственного флага.

Отметим, что 9 ноября в Азербайджане отмечается День государственного флага.