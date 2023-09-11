В Баку проходит сентябрьская конференция работников образования

В Баку проходит сентябрьская конференция работников образования.

В Баку проходит сентябрьская конференция работников образования.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева, ректоры вузов, директора школ, учителя, представители средств массовой информации.

Перед началом мероприятия участники почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле. Затем на Аллее шехидов почтили память сынов Родины, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Конференция началась с исполнения Государственного гимна и минуты молчания в память о шехидах.